MEC divulga resultado do P-Fies

Nesta edição programa oferece 155 mil vagas

O Ministério da Educação divulgou na noite desta segunda-feira (6) o resultado dos selecionados para o P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil). Essa modalidade é destinada a estudantes com renda familiar entre três e cinco salários mínimos (R$ 2,8 mil a R$ 4,7 mil).



Nesta edição, o programa disponibiliza 155 mil vagas e o financiamento é feito por bancos privados ou fundos constitucionais e de desenvolvimento.



O candidato pré-selecionado deverá comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida para validar as informações e obter a liberação. O prazo para efetivar o cadastro é de até cinco dias.



O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação.



*Com informações da Agência Brasil