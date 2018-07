MEC divulga edital do Fies para o segundo semestre

Candidatos podem se inscrever de 16 a 22 de julho

O Ministério da Educação divulgou, no Diário Oficial desta terça-feira, o edital do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2018. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página do Fies Seleção, entre 16 e 22 de julho.

O programa, que tem diferentes modalidades, oferece uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. A modalidade juro zero, por exemplo, é destinada a estudantes quem comprovar renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. O financiamento mínimo é de 50% do curso, num limite máximo semestral de R$ 42 mil. Outras duas modalidades, chamadas de P-Fies, destinam-se a estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos.

Para concorrer ao financiamento, o candidato deverá ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, ter tido média mínima de 450 pontos sem zerar a redação.

As inscrições devem ser feitas no site do Fies Seleção. Em caso de pré-seleção em uma das vagas disponíveis para financiamento, o candidato deverá complementar informações da sua inscrição no período de 27 a 31 de julho e, posteriormente, fechar a contratação do financiamento.

O resultado da seleção será publicado em 27 de julho, em chamada única, com prazo para comprovação das informações até 31 de julho. No caso dos estudantes inscritos no P-Fies, não haverá lista de espera. Os demais poderão manifestar interesse entre 1º e 24 de agosto.