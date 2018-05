Marun vai propor a Temer congelar preço do diesel por 60 dias

Ministro se reúne com governador de São Paulo e grevistas para ouvir novas demandas do grupo

Após reuniões em São Paulo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, anunciou que vai propor ao presidente Michel Temer novas propostas aos caminhoneiros para tentar colocar fim à greve que já dura sete dias.

Marun foi enviado à capital paulista para se reunir com o governo de São Paulo, Márcio França (PSB), e líderes dos caminhoneiros. O ministro já está em Brasília reunido com Temer e a cúpula do governo que acompanha os desdobramentos da greve.

A principal proposta é ampliar o período que o desconto de 10% no valor do diesel valeria. Segundo Marun, os líderes dos caminhoneiros querem que o governo amplie o período de 30 para 60 dias. Outro ponto é a suspensão da cobrança de pedágio para o caminhão que estiver com o eixo elevado, sem carregar nenhuma mercadoria. Essa proposta já foi acertada com o governo de São Paulo e a ideia, agora, é aplica-la em todo país.

"O movimento dos caminhoneiros já é vitorioso e o que queremos é que agora ele possa amenizar o sofrimento dos brasileiros", afirmou Marun. " (Até 15h de domingo) As lideranças vão consultar suas bases. Queremos celebrar um acordo", completou o ministro.

As declarações de Marun foram dadas após reunião com França, que havia anunciado, horas antes, uma série de benefícios aos caminhoneiros desde que eles começassem a desbloquear as estradas de São Paulo. Na sequência do anúncio do governador, pelo menos duas rodovias foram liberadas: a Regis Bettencourt e o trecho sul do Rodoanel.



Além de retirar a cobrança de pedágio para o eixo suspenso a partir de 0h de terça-feira, o governador de São Paulo se comprometeu a cancelar multas aplicadas aos caminhoneiros parados na estrada e a garantir, por meio do Procon, que o desconto de 10% no preço do diesel, anunciado pelo governo federal na quinta, chegaria nas bombas de combustível.