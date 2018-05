Marun pede 'patriotismo' a donos de postos de combustíveis

Ministro diz que conta com os empresários para repassar o desconto de R$ 0,46 na bomba, apesar de saber que alguns compraram o produto mais caro

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta segunda-feira (28) que governo conta com o bom senso e o patriotismo dos empresários de postos de gasolina sobre repassar o desconto de R$ 0,46 centavos para o preço da bomba



"Claro que também estamos contando um pouco com o bom senso e até o patriotismo desses donos de postos de abastecimento e das distribuidoras em relação a essa questão", afirmou.



Segundo ele, é preciso lembrar que existem postos que compraram diesel pelo preço maior e por isso não conseguiriam repassar o desconto de imediato.



"Existe muito estoque comprado pelo preço anterior. Não podemos obrigar o posto a ter prejuízo. Podemos garantir que o preço na Petrobras vai sair com desconto a partir de hoje, no máximo, até amanhã", disse ele.

"Estamos fazendo um sacrifício e exigimos que chegue ao tanque do caminhão. O Ministério da Justiça está analisando que medidas podem ser tomadas do ponto de vista do consumidor, pois é um crime de lesa-pátria", acrescentou.