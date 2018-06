Marinha abre seleção para profissionais da saúde

A Marinha abriu inscrições para três concursos públicos que vão selecionar 177 profissionais da área de saúde. Serão ofertadas 154 vagas para médicos, 12 para cirurgiões-dentistas e mais 11 para enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos e nutricionistas. As inscrições vão até dia 27 de junho.

Para médicos, há vagas no âmbito nacional (131 vagas) e regional (23). São procurados profissionais nas seguintes especialidades: anestesiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia geral, cirurgia vascular, clínica médica, dermatologia, endocrinologia/metabologia, gastroenterologia, ginecologia e obstetrícia, infectologia, dentre outras.

Para as vagas de cirurgião-dentista, procuram-se especialistas em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, dentística, ortodontia, patologia bucal e estomatologia, prótese dentária e radiologia

Podem participar da seleção brasileiros de ambos os sexos, com menos de 36 anos no dia 1º de janeiro de 2019, graduados em curso superior da área a que concorrem a uma vaga. A taxa de inscrição, de R$ 120, pode ser paga até o dia 3 de julho. A data da prova ainda não foi definida.



Os aprovados e classificados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. Após a aprovação no CFO, no final de 2019, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber remuneração de cerca de R$ 11 mil.

Os editais completos podem ser conferidos no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.