Marcos Valério é sentenciado a 16 anos por participação em 'Mensalão Tucano'

Publicitário participou de esquema que desviou R$ 3,5 milhões durante a campanha de Eduardo Azeredo

O publicitário mineiro Marcos Valério foi condenado a 16 anos e 9 meses de prisão pela Justiça de Minas Gerais, na última sexta-feira. Ele foi considerado culpado dos crimes de lavagem de dinheiro e peculato pelo desvio de R$ 3,5 milhões de estatais mineiras, em 1998, durante a campanha à reeleição do ex-governador Eduardo Azeredo. Sócios de Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach receberam a mesma sentença e pena.

A juíza Lucimeire Rocha, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, disse haver provas que comprovaram a participação dos três no esquema de corrupção que desviou recursos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), da Companhia Mineradora de Minas Gerais (Comig) e do antigo banco estatal Bemge – no episódio chamado de "mensalão mineiro" ou "mensalão tucano". A empresa de publicidade SMP&B, que era do trio, dava aparência da legalidade aos recursos que eram repassados à campanha eleitoral.



"As consequências do crime são aquelas nefastas à população, uma vez que, quando recursos públicos são desviados, resta subtraído do povo, destinatário dos serviços públicos, o direito de viver melhor, com mais igualdade de acesso, de acordo com os altos impostos pagos neste país", argumentou a magistrada, em despacho.

A juíza afirmou, também, que o crime aumentou a "descrença dos cidadãos na democracia".

"Os motivos do crime não lhe são favoráveis, porquanto visou incrementar os recursos do caixa 2 da campanha de Eduardo Azeredo violando as regras da igualdade tão necessárias nos pleitos eleitorais para que, de fato, o resultado reflita o interesse popular. Além disto, este tipo de prática criminosa impede a alternância de poder, tão salutar ao desenvolvimento do regime democrático", ponderou Lucimeire Rocha.



A defesa dos acusados informou que vai recorrer da decisão. Atualmente, Marcos Valério cumpre pena de 37 anos, em regime fechado, por participação no Mensalão. O publicitário tambem responde a processo por desvio e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato.