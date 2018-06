Marcha contra o aborto reúne centenas em Brasília

A 11ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil sem aborto reuniu centenas de pessoas em Brasília na tarde desta terça-feira (19). Eles protestaram contra a discussão, no pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de proposta que defende a descriminalização da interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação.



A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442 foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com apoio técnico do Instituto Anisl. A ação pede que o Supremo impugne os artigos do Código Penal que preveem pena de prisão para mulheres que cometem aborto nos casos não autorizados por lei.

O grupo que é contrário ao aborto ocupou o gramado da frente do gramado do Congresso. Com bandeiras e cartazes, eles defenderam que o Congresso aprove o Estatuto do Nascituro, projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados.

Atualmente, o aborto só é permitido em caso de estupro, fetos anencefálicos ou para salvar a vida da gestante