Manifestantes protestam pela prisão de Lula em Copacabana

Protesto em Copacabana chegou a fechar o trânsito na avenida Atlântica no início da noite

A noite desta terça-feira (3) foi marcada por protestos a favor da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Rio de Janeiro, os manifestantes se reuniram na avenida Atlêntica, em Copacabana, e na praia de Icaraí, em Niteroi.



Com direito a um telão alugado pelos manifestantes, o ato chegou a interditar a pista da avenida Atlântica no sentido Leme, por volta das 19h, causando transtornos no trânsito. Pouco depois, a chuva começou a apertar, inclusive deixando o município do Rio de Janeiro em estado de atenção, afastando os manifestantes. A Polícia Militar não deu uma estimativa sobre o número de participantes. Membros do MBL (Movimento Brasil Livre) e do Partido Novo estiveram presentes à manifestação.



Nesta quarta-feira, o STF (Supremo Tribunal Federal) julgará o mérito do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente.



Entenda o caso



O ex-presidente Lula foi condenado pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4) a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do apartamento tríplex no Guarujá (SP). Entretanto, uma liminar do STF, deliberada no último dia 22 pelo plenário da Corte, impede que o TRF-4 intime o ex-presidente a cumprir a pena em regime fechado.



A decisão do STF tem validade até amanhã (4), quando os ministros da Corte tentam apreciar o mérito do pedido da defesa de Lula. De acordo com os advogados do petista, a prisão após condenação em segunda instância atinge o princípio da presunção de inocência.