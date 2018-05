Manaus decreta estado de emergência

A cidade de Manaus, no Amazonas, decretou estado de emergência devido a falta de combustíveis causada pelo bloqueios das rodovias do país por caminhoneiros em greve.

O decreto do prefeito Arthur Virgílio Neto ficará em vigor até a normalização dos serviços de abastecimento. A inteção é garantir a manutenção dos serviços essenciais no município, como o atendimento médico de urgência e emergência por meio do Samu, do transporte coletivo, da coleta de lixo, de infraestrutura, da Defesa Civil e da Guarda Municipal.

A cidade de São Paulo também está em estado de emergência por tempo indeterminado. O prefeito Bruno Covas disse neste sábado que o combustível para a maior parte dos serviços essenciais está garantido até a próxima segunda-feira (28).



O prefeito não descarta a publicação do decreto de feriado, mas disse que não é necessário no momento.