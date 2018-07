Manaus confirma primeira morte por sarampo após mais de 18 anos

Há 271 casos da doença confirmados na capital; procura pela vacina aumentou na região

A Secretaria de Saúde de Manaus confirmou nesta quinta-feira (5) a primeira morte por sarampo no município desde janeiro deste ano. O caso é de um bebê de sete meses, que faleceu no último dia 28 e não tinha tomado a vacina contra a doença.



O estado investiga ainda a morte de uma outra criança, de nove meses, que também não foi imunizada. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na última terça-feira (3), desde março deste ano foram confirmados 271 casos de sarampo em Manaus. Outros 1.841 estão sendo investigados.



De acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Amazonas teve os últimos casos confirmados de sarampo no ano de 2000. A prefeitura decretou estado de emergência ontem (4) devido ao surto da doença. Desde então as equipes de saúde realizam campanha nos bairros que concentram a maior parte das notificações. A previsão é de visitar 1,3 mil imóveis até o final da próxima semana.



A Secretaria de Saúde de Manaus afirma que houve aumento na procura pela vacina nos postos de saúde. O público-alvo principal são crianças de seis a cinco anos e 15 a 29 anos.



Roraima

Os casos de sarampo também são considerados alarmantes no estado de Roraima. De acordo com boletim epidemiológico na última semana de junho, foram notificados 157 casos suspeitos da doença no estado. Destes, 40 (25,5%) foram confirmados. Foram confirmados dduas mortes por sarampo ocorridos no município de Boa Vista.



Entre os casos, mais da metade dos doentes suspeitos (56,1%) são do sexo masculino com idades entre um e 45 anos de idade. Quanto à nacionalidade, 55,1% são venezuelanos e 31,6% indígenas.



O retorno da doença é atribuído ao fluxo de venezuelanos, que enfrentaram surto de sarampo no país de origem antes de chegar ao Brasil.