Mais de 800 venezuelanos que estavam acampados em Roraima são levados para abrigos

migrantes foram cadastrados e levados para dois abrigos temporários na capital de Roraima.

lida desde 2015 com a chegada desenfreada de pessoas do país vizinho, que estão deixando a Venezuela para escapar da crise política, econômica e social instalada no país.





O governo tenta realizar um processo de interiorização e espalhar os imigrantes para outros estados brasileiros. Até agora, 498 venezuelanos foram distribuídos entre São Paulo, Manaus e Cuiabá. O governo federal pretende investir na interiorização de 15 mil venezuelanos.



Segundo a prefeitura de Boa Vista, 40 mil venezuelanos vivem hoje na cidade, o que representa mais de 10% dos 330 mil habitantes da capital.

Os abrigos para onde os venezuelanos foram levados contam com 900 vagas no total e foram preparados para receber os imigrantes. A construção desses locais está sendo custeada pelo governo federal, que em março, liberou R$ 190 milhões para auxiliar as ações humanitárias a venezuelanos que estão no estado.Roraima