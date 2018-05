Mais de 6,7 milhões de estudantes se inscreveram para o ENEM

Edição de 2018 do exame nacional tem 81,3% de participantes confirmados

A edição de 2018 do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) recebeu 6.774.891 inscrições para as provas de 4 e 11 de novembro, segundo nota publicada pelo MEC (Ministério da Educação).



O exame deste ano possui 81,3% de participantes confirmados, número equivalente a 5.513.662 estudantes. A média de abstenção nos últimos cinco anos é de 29%, gerando um prejuízo de R$ 962 milhões.



"Esta é a primeira edição do Enem em que a solicitação de isenção de taxa foi anterior à inscrição, e que os participantes que estavam isentos e faltaram tiveram que justificar a ausência para obter novamente a gratuidade" afirmou o ministro da educação, Rossieli Soares.



Este ano, 3.521.181 candidatos, equivalente a 63,8% do total de inscritos, foram beneficiados com a isenção da taxa por se enquadrarem em um dos quatro critérios que garantem a gratuidade.