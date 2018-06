Mais de 60 ônibus são depredados em protestos

Categoria está em greve há sete dias; mas de 100 mil pessoas estão sem transporte

Mais de 60 ônibus foram depredados durante um protesto contra a paralisação do transporte público rodoviário em Manaus (AM) nesta segunda-feira(4). Segundo a Polícia Militar do Amazonas, os usuários se revoltaram devido à falta de ônibus causada pela greve dos rodoviários, deflagrada há sete dias.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sinetram-AM), só hoje, cerca de 100 mil pessoas estão sendo afetadas pela falta de ônibus circulando.

Em função da falta de ônibus e da proximidade dos locais de manifestações dos rodoviários, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas desta tarde em cinco unidades de ensino do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. São elas: escolas municipais Maria do Socorro Azevedo de Oliveira, Professora Ignes de Vasconcelos Dias, Maria Ferreira da Silva, Hiran Caminha e Centro Municipal de Educação Infantil Ângela Honorato.

Segundo a prefeitura de Manaus, a greve iniciada na última terça-feira (29), descumpre decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), da 11ª Região. No último dia 29, a presidente do TRT, desembargadora Eleonora de Souza Saunier fixou multa de R$ 200 mil por hora caso os rodoviários insistissem em paralisar suas atividades.