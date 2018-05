Mais de 500 mil presos não estão cadastrados em banco de dados

Por recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as pessoas que estão presas no Brasil devem ser cadastradas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) até o dia 30 de maio. O objetivo é organizar os dados para melhorar o planejamento do sistema carcerário do país.

Perto do fim do prazo, no entanto, somente 211 mil presos de um universo de mais de 726 mil foram cadastrados. Segundo o CNJ, somente sete Estados já registraram os dados de 100% de suas populações carcerárias: Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Piauí, Roraima e Sergipe.

O banco de dados foi criado em 2011, mas ganhou uma nova versão em 2016. Em meio à crise do sistema carcerário, o CNJ quer obter maior eficiência gestão de políticas públicas para o sistema prisional, com monitoramento das ordens de prisão e soltura em âmbito nacional e em tempo real.

Segundo o professor da PUC-RS e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, a situação das informações sobre o sistema prisional no Brasil é "muito precária". Em entrevista à Agência Brasil, o especialista aponta que mesmo informação básica como o número da população carcerária atualmente não é atualizada com rapidez.