Mais de 270 voos foram cancelados no país

Segundo Infraero, dez aeroportos brasileiros estão sem combustível

Até a noite de segunda-feira (28), mais de 270 voos foram cancelados em aeroportos de todo o país desde o início da greve dos caminhoneiros, segundo levantamento feito pela ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas).



A associação prevê um prejuízo diário de mais de R$ 50 milhões e lamenta que os cancelamentos vão continuar acontecendo, sem previsão de normalização.



"Os passageiros podem alterar seus voos - impactados pelo desabastecimento - para nova data ou horário, sem o pagamento de taxa de remarcação e das eventuais diferenças tarifárias, de acordo com as regras de cada companhia" informa a ABEAR através de nota divulgada.



O comunicado foi pelas companhias LATAM, GOL, AVIANCA e AZUL através da associação, que reforça que os passageiros que possuem viagens marcadas para os próximos dias, especialmente no feriado celebrado na quinta-feira (31), devem verificar o status de seus voos antes de se deslocarem para os aeroportos.



Em nota, a Infraero informou que dez dos 54 aeroportos administrados pela empresa estão sem combustível e que alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível nos terminais de origem e destino.