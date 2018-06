Mais de 180 municípios brasileiros estão em situação de emergência

O governo federal reconheceu a situação de emergência em 184 municípios de Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Piauí, Ceará, Goiás e Pará. A lista das cidades foi publicada em portarias publicadas nesta terça-feira (19), no Diário Oficial da União.

A medida do governo federal tem vigência por 180 dias. No período, as prefeituras podem pedir apoio da União para ações emergenciais.

Segundo o Ministério das Cidades, do conjunto de cidades em dificuldades, a maioria fica na Paraíba, que conta com 176 municípios em emergência por causa da seca. Porém, da relação constam municípios que tentam se recuperar de enchentes e vendavais.