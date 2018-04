Mais de 125 mil já pediram isenção da taxa

02.04.2018 22:55

Neste ano, pela 1ª vez o pedido para não pagar será feito antes do período de inscrição

Já pediram isenção da taxa de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano 125.766 mil pessoas, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (2), com dados coletados até as 19h30.



Outros 6.781 candidatos acessaram o sistema para justificar a ausência no Enem do ano passado e assim garantir a gratuidade neste ano, segundo a Agência Brasil.



Neste ano, pela primeira vez o pedido de isenção da taxa de inscrição será feito antes do período de inscrição.



As inscrições para o Enem deverão ser feitas das 10h do dia 7 de maio às 23h59 de 18 de maio, pelo site do Enem.



A isenção é válida para estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio neste ano em escola da rede pública, ou que tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública (ou como bolsista integral na rede privada). A renda per capita familiar tem de ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio.



Também tem isenção o participante que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).



Neste ano, também são isentos os participantes do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) de 2017, que tenham atingido a nota mínima do exame. Para os pedidos de isenção, são exigidos os comprovantes da condição do candidato.