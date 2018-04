Mais de 1 milhão já pediu isenção no Enem 2018

Também tem isenção o participante que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).





Neste ano, também são isentos os participantes do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) de 2017, que tenham atingido a nota mínima do exame. Para os pedidos de isenção, são exigidos os comprovantes da condição do candidato.



O resultado da solicitação de isenção será divulgado no próximo dia 23. Caso o pedido seja negado, a partir deste mesmo dia e até 29 de abril, o interessado poderá apresentar novos documentos. O resultado do recurso será divulgado no dia 5 de maio e, se for negado, o interessado em fazer o Enem 2018 ainda terá a opção de fazer a inscrição e pagar a taxa de R$ 82.