Mais da metade do país não previne desastres

De acordo com pesquisa do IBGE, a falta de gestão ocorre ao mesmo tempo em que 93% das cidades tiveram alagamentos

Mais da metade dos municípios brasileiros (59,4%) não possuem um plano de gestão para desastres naturais. O cenário foi apontado pela pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) 2017, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Segundo o levantamento, há casos em que não há um plano de gestão, mas que a Lei de Uso e Ocupação do Solo prevê ações - este é o caso de 23% dos municípios. Já a vigência de uma plano diretor com prevenção de enchentes e enxurradas só existe em 25% dos municípios.



Ao mesmo tempo em que os estados se mostram despreparados para os desastres naturais, os incidentes ocorrem na grande maioria deles. Ainda de acordo com a pesquisa, entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, 93% foram atingidos por alagamentos e ainda 62% por deslizamentos.

O tipo de desastre mais frequente é seca, que afetou 2.706 municípios (48,6%) ao longo de 2017. Em segundo lugar estão os alagamentos, com 31% dos casos, e enchentes ou enxurradas, com 27% do total.



O Nordeste é a região que concentra o maior número de municípios afetados, chegando a 82.6% da área. O Ceará é o primeiro do ranking, com 98% dos municípios com ocorrências, sendo que majoritariamente por seca. Em seguida está a região Sul, com 53,9% das cidades com notificação - a maioria por enchentes ou enxurradas.



Legislação

Lei sancionada em 2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, impondo diretrizes para ações, mas não houve regulamentação pelos estados. O Ministério da Integração Nacional informou que não possui norma que obriga municípios a criarem planos de gestão, mas que atua por meio de programa de apoio para obras de prevenção.



Assim como a Integração Nacional, o Ministério das Cidades possui projetos de capacitação e auxilia os estados nas ações de prevenção.