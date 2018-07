Magistrados questionam regra do CPC sobre impedimento de juízes

Ministro Edson Fachin encaminhou o caso para julgamento em Plenário

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que questiona regra do Código de Processo Civil (CPC) sobre o impedimento de juízes.

De acordo com o artigo 144 do código, juízes não devem atuar em casos em que figurem como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório.

A associação afirma que a lei exige uma conduta impossível de ser observada pelo magistrado, já que não teria como saber que uma das partes é cliente de advogado que se enquadre na regra de impedimento porque não há no processo nenhuma informação quanto a esse fato objetivo.

"É um impedimento que o juiz não pode, sozinho, verificar quando o processo lhe é submetido à conclusão para exame e julgamento", argumenta o texto da ação.

O relator do caso no STF, ministro Edson Fachin, encaminhou o julgamento do caso para julgamento em Plenário, sem prévia análise do pedido de liminar, em razão da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica.

"É justamente esse o caso da presente ação direta, especialmente tendo em vista que as normas sobre impedimento e suspeição guardam estreita relação com a garantia constitucional do devido processo legal", afirmou Fachin.

O ministro ainda requisitou informações à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e à Presidência da República. Os autos devem ser enviados para a manifestação da advogada-geral da União e da procuradora-geral da República.