Lula tem ordem de prisão no mesmo mês em que foi preso há 38 anos

O pedido de prisão do ex-presidente Lula acontece no mesmo mês em que ele foi preso em 1980, durante a ditadura militar. Na ocasião, ele foi enquadrado na LSN (Lei de Segurança Nacional).

Lula foi preso no dia de 19 de abril, no 17º dia da greve de 1980. O então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, ficou preso por 31 dias no Dops (Departamento de Ordem Polícia e Social), na região da Luz em São Paulo, junto com outros dez dirigentes sindicais.