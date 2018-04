Lula foi ameaçado em voo que o levava para Curitiba

"Manda esse lixo janela abaixo", afirmou na gravação um homem não identificado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ameaçado durante o voo que o levava do aeroporto de Congonhas (SP) para Cutiba na noite de sábado (7).



O comando da Força Aérea emitiu nota na noite deste domingo (8) confirmando a veracidade dos áudios. Em um deles, uma pessoa não identificada diz para os pilotos e policiais que transportaram Lula o jogarem pela janela.



"Atenção, colegas. Vamos falar só o necessário. Vamos respeitar o nosso trabalho", afirma um dos controladores de voo.



Na sequência, outro responde: "Eu respeito, mas manda esse lixo janela abaixo", afirmou um homem não identificado, mas chamado de colega pelos demais.



Na sequência, uma mulher repreende o homem. "Pessoal, a frequência é gravada e ela pode usada contra a gente. Então mantenham a frasologia padrão na frequência, por favor ", afirma a mulher.



Em nota, a Aeronáutica confirmou a veracidade dos comentários, mas afirmou que eles não foram feitos por controladores de voo.



"Os dois áudios recentes envolvendo comunicação aeronáutica e comentários extremos são verdadeiros e aconteceram na frequência das Torre Congonhas (SP) e na Torre Bacacheri em Curitiba, ambos na noite de sábado (7/4). Podemos afirmar que as referências ao ex-presidente não foram emitidas por controladores de voo", disse a nota.



Segundo a Força Aérea, a frequência é aberta e pode ser utilizada por qualquer pessoa que nela esteja. A Aeronáutica não menciona a possibilidade de investigação.



"Lamentavelmente nas gravações em questão as frequências foram usadas de modo inadequado por alguns usuários que se valeram do anonimato para contrariar as regras", diz a nota.