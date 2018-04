Lula ficará preso no mesmo prédio onde seus delatores cumprem pena

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará preso para cumprir a pena de 12 anos e um a mês a que foi condenado no mesmo prédio onde estão detidos os seus delatores, o ex-ministro Antonio Palocci e Léo Pinheiro, ex-direror da OAS.

Ambos foram delatores no processo que resultou na prisão de Lula. A investigação apontou que houve favorecimento ilícito no recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, pela construtora OAS. Além disso, a empresa teria custeado o armazenamento de bens do ex-presidente sem qualquer cobrança. A propina total seria de R$ 3,7 milhões.

Segundo agentes da Polícia Federal, tanto Leo Pinheiro quanto Palocci estão em celas no subsolo da sede da PF. Hoje pela manhã, nenhum deles comentou a ordem de prisão de Lula, que deve se entregar até às 17h desta sexta-feira.

Por determinação do juiz federal Sérgio Moro, Lula ficará em um andar separado, em uma cela maior que a dos demais preso. Eles não devem se encontrar nem mesmo durante o banho de sol.