Lula chega a Curitiba para cumprir pena

Ex-presidente chegou à capital paranaense em avião da Polícia Federal

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Curitiba às 22h01 no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e foi conduzido de helicóptero até a sede da PF, em Curitiba, para começar a cumprir a pena a que foi condenado. Lula chegou em um helicóptero da Polícia Federal, que parou em cima do prédio onde o ex-presidente ficará preso. Durante a chegada, os militantes gritavam palavras de ordem em homenagem a Lula.



O petista foi condenado pelos crimes de corrupção passiva a e lavagem de dinheiro a 12 anos e um mês de prisão. A sentença, do juiz federal Sérgio Moro, determinou a prisão em Curitiba, longe da base eleitoral de Lula e de onde ele poderia seguir influenciando seus correligionarios.



Lula chegou à capital paranaense após deixar a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e se entregar à policia. Ele eatava no local desde quinta, quando teve a ordem de prisao expedid. Ainda em São Paulo, lula realizou exame de corpo de delito na Superintendência da Polícia Federal, na zona Oeste da capital. De lá , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiu de helicoptero até o aeroporto de Congonhas. Até Curitiba, ele voou até em um avião da Polícia Federal.



O petista desembarcou na sede da Polícia acompanhado apenas dos agentes federais. Os advogados do presidente não podem viajar juntos. Como domingo as visitas não são permitidas, Lula só deve receber a visita dos advogados na segunda-feira.



De acordo com a Polícia Federal, as visitas dos familiares são normalmente às quartas-feiras, mas a data pode ser mudada. Ja os advogados vão poder visitar o ex-presidente de segunda a sexta. Amigos e correligionários só com autorização da justiça, neste caso o juiz federal Sérgio Moro.



A investigação que resultou na prisão de Lula apontou que houve favorecimento ilícito no recebimento do apartamento triplex, no Guarujá, pela contrutora OAS. Além disso, a empresa teria custeado o armazenado de bens do ex-presidente sem qualquer cobrança. A propina total seria de R$3,7 milhões.