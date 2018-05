'Lista de postos com gasolina' no WhatsApp é golpe, alerta empresa

Kaspersky Lab diz que mensagem se aproveita do desabastecimento de combustíveis e já foi acessada 65 mil vezes

A empresa de antivírus Kaspersky Lab divulgou um alerta nesta segunda-feira (28) sobre um golpe no WhatsApp que está se aproveitando da greve dos caminhoneiros e do desabastecimento nos postos de gasolina no país.



A mensagem chega com um link prometendo uma lista de postos que receberão gasolina, mas, como outras fraudes no WhatsApp, só será possível ver a suposta "lista" – que não existe– após encaminhar a mensagem para amigos.



O link é de um endereço do Bit.ly, um serviço encurtador de links que informa estatísticas sobre acessos. Segundo o site, o link já foi acessado 65 mil vezes. O golpe começou a circular neste domingo (27).



Para dar um ar de legitimidade ao golpe, o site falso adota a imagem da Petrobras e pede que a vítima informe a cidade em que reside. Na tela seguinte, o site diz que 17 postos da cidade receberão gasolina, mas as informações sobre o estabelecimento só serão liberadas após compartilhar a mensagem com amigos.



Mesmo que a vítima siga todos os passos, porém, nada será informado sobre postos de gasolina. Segundo a Kaspersky Lab, a vítima é redirecionada para páginas que divulgam serviços Premium (serviços de SMS que são cobrados na fatura de telefone ou descontados dos créditos). Também é possível que seja recebida alguma oferta para a instalação de aplicativos ou uma página cheia de propaganda.

Os criminosos podem faturar com essas propagandas e recomendações de aplicativos. Caso a vítima assine algum serviço de SMS disseminado pelo golpe, o consumidor será lesado pela cobrança do serviço indesejado, que terá de ser cancelado junto à operadora.



*Com agências