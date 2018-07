Ligações para rede de prevenção ao suicídio se tornam gratuitas

O Centro de Valorização da Vida (CVV) reúne voluntários para atender 24 horas pessoas que solicitam de ajuda

A partir desde domingo (1) as ligações telefônicas para o Centro de Valorização da Vida (CVV) são gratuitas. A rede de voluntários para prevenção ao suicídio atende pessoas 24 horas pelo telefone 188, além do chat pela internet.



A gratuidade é parte de acordo entre o CVV e o Ministério de Saúde. A organização realiza trabalhos de auxílio a quem solicita ajuda há 56 anos. A linha chega a todos os municípios brasileiros e é a primeira específica para a prevenção ao suicídio do país.



Em média, o CVV atende 1 milhão de pessoas por ano. Até o final de 2017 eram mais de 2 mil voluntários em todo o Brasil, treinados para as acolher pessoas.



A rede tem como objetivo estimular a conscientização sobre o suicídio, tratando o tema como um problema de saúde e que necessita de maior informação e preparo por todos os setores da sociedade. Além do atendimento, a organização realiza ações de prevenção em escolas.



Além do telefone, é possível receber o atendimento pelo chat pelo www.cvv.org.br.