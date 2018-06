Liesa não poderá mudar critérios de rebaixamento

Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro assinou acordo com o Ministério Público

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) assinou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para impedir uma próxima "virada de mesa" no resultado dos desfiles das escolas de samba em 2019.



No último Carnaval, a Liesa decidiu não rebaixar as últimas colocadas nos desfiles do grupo especial - Acadêmicos do Grande Rio e Império Serrano -, como manda o regulamento. Alegando que ambas passaram por severas dificuldades financeiras em função do corte de verbas pela prefeitura do Rio, a Liesa as manteve na categoria máxima do evento.



Em função disso, foi aberto um inquérito civil para apurar possíveis violações aos direitos do consumidor. Isso porque, em 2017, o expediente também foi empregado para salvar Acadêmicos do Tuiuti e Unidos da Tijuca do descenso. Ambas as agremiações foram responsáveis por acidentes com carros alegóricos (que feriram mais de 30 pessoas e causaram a morte da radialista Elizabeth Ferreira Joffe). Porém, "em solidariedade aos trágicos episódios" a Liesa decidiu não rebaixá-las.



Com a assinatura do novo TAC, a liga se compromete a só salvar as agremiações do rebaixamento por "ocorrência de evento fortuito ou força maior". A situação também precisa ser definida em assembleia, e anunciada ao público antes da apuração do resultado do desfile. Em caso de descumprimento, a liga terá que pagar multa de R$ 750 mil.



O inquérito civil foi arquivado.



*Com informações da Agência Brasil