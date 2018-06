Lei Seca evitou 41 mil mortes no trânsito, diz estudo

Apesar de alta no número de acidentes, óbitos têm tendência de queda desde 2008

Instituída há 10 anos, a Lei Seca impôs penalidades mais severas a infrações de trânsito, ajudou a reeducar a sociedade civil e evitou a morte de cerca de 41 mil pessoas. Essa é a projeção de um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES) divulgado no ano passado.

"Agregando o valor estatístico da vida, corrigido para 2016 pelo IGP-DI ((Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), a economia brasileira teria evitado uma perda de produto de R$ 74,5 bilhões a preços de 2016", registra o estudo.

A base do levantamento são estatísticas do Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados indicam que, embora tenha havido aumento de 7% no número de acidentes em 2016 na comparação com 2013, houve 35 mil mortes a menos. E os óbitos têm tendência de queda desde 2008, o que sugere a ocorrência de acidentes menos graves a partir da aprovação da Lei Seca.

O levantamento do CPES consta do livro "Lei Seca, 10 Anos - A Lei da Vida", lançado na segunda-feira, no Rio de Janeiro. O autor é o deputado federal Hugo Leal (PSD), autor do projeto aprovado em 2008. A obra narra a trajetória dos 10 anos, passando pelas discussões sobre a legislação, construção do conceito de alcoolemia zero, desdobramento, modificações e interpretações no Poder Judiciário.

Para o deputado, a principal preocupação hoje é garantir a efetiva fiscalização.

"Não adianta ampliar a punição e não punir. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por um ano é uma realidade, mas os estados estão cumprindo? É importante que as pessoas tenham a percepção de que a lei é aplicada. Aí, sim, haverá impactos. Se demorar muito, a aplicação da punição pode não ter o efeito que a gente deseja. Temos números relevantes sobre o impacto da lei, mas ainda não é aquém do cenário que nós queremos".

11,7% dos homens misturam álcool e direção

Segundo Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), coordenada pelo Ministério da Saúde, o número de homens que assumem beber e dirigir é bem superior ao de mulheres. Considerando os dados de 2017 coletados em 27 capitais, 11,7% da população masculina afirmam cometer a infração, contra apenas 2,5% da população feminina. A discrepância observada no recorte de gênero também é apontada pelo estudo do CPES. Desde 2012, mais de 82% dos acidentados no trânsito e mais de 77 % dos mortos foram do sexo masculino.

Para Débora Malta , professora da Escola de Enfermagem da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o principal desafio é reduzir disparidades na aplicação da lei, já que é nítida a diferença quando se comparam capitais.

"Há cidades que fazem mais blitz do que outras. Cuiabá, Goiânia, Teresina, Palmas e São Luís são algumas capitais onde os dados revelam que a legislação teve menos impacto".

A especialista também observa que, mesmo onde as ações são mais intensas, poderiam ter mais qualidade se vários órgãos públicos se articulassem.