Justiça nega pedido para que médicos examinem Lula

Defesa queria que o ex-presidente recebesse periodicamente seu médico para realização de exames de rotina

A Justiça Federal do Paraná negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele recebesse periodicamente uma equipe médica para realização de exames de rotina. No documento, os advogados argumentaram que Lula tem 72 anos e desde que foi preso, no último dia 07 de fevereiro, não realizou nenhum procedimento médico.



Em seu despacho negando a entrada do médico de Lula na sede da PF, a juíza Carolina Lebbos argumentou que "não há indicação de urgência". Escreveu ainda que "já solicitou informações à Superintendência da Polícia Federal , a fim de subsidiar a sua decisão".



Na solicitação para que Lula recebesse a visita de seu médico, a defesa do petista argumentou que outros presos na sede da Polícia Federal recebem periodicamente a visita dos médicos por eles indicados.



Eduardo Suplicy

Diante da negativa da Justiça Federal do Paraná, o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy informou que ira tentar uma audiência com a juíza Carolina Lebbos. A previsão é de que a ida de Suplicy ocorra ainda nesta quinta-feira (26).