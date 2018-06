Justiça nega liberdade a empresário gaúcho acusado de locaute

Vinícius Pellenz foi preso na quinta-feira (31) em Caxias do Sul (RS) após enviar mensagens incentivando a paralisação de caminhoneiros

A Justiça Federal decidiu manter a prisão do empresário Vinícius Pellenz, acusado de locaute durante a greve dos caminhoneiros. O pedido de liberdade foi julgado nesta sexta-feira (1) pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre.



De acordo com a denúncia, Pellenz enviou ameaças por meio do aplicativo Whatsapp, para que funcionários não retomassem os trabalhos. A defesa chegou a confirmar que a voz na gravação que circulou nas redes é do cliente. Contudo, os advogados afirmam que há erro na interpretação da mensagem, que visava, segundo eles, apenas lamentar os transtornos da greve.



A decisão foi proferida pela desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Para ela, o empresário deve ficar detido por pelo menos mais cinco dias. O objetivo é preservar as investigações, que estão em curso pela Polícia Federal.



"Considerando o exame perfunctório desta etapa processual, e tendo em conta informações nos autos de que há diligências ainda em andamento - oitiva de testemunhas que teriam sofrido ameaças -, deve ser mantida a segregação, a qual findará, a princípio, no dia 04/06/2018", afirmou na decisão.



De acordo com informações da Polícia Feferal, já foram abertos 48 inquéritos para apurar a prática de locaute durante a paralisação de caminhoneiros.