Justiça concede liberdade ao ex-ministro Henrique Alves

Ex-ministro, que estava em prisão domiciliar, é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em investigação de desvios na construção da Arena das Dunas

O juiz Francisco Eduardo Guimarães Farias, da 14ª Vara Federal de Natal, revogou a prisão domiciliar do ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves (MDB). Com a decisão, ele passará a responder em liberdade ao processo da operação Manus, em que é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em investigação de desvios na construção da Arena das Dunas.



O ex-chefe do Turismo estava preso desde o dia 6 de junho de 2017 por causa da operação Manus e também da operação Sépsis, que investigou desvios no Fundo de Investimentos do FGTS. Ele ficou detido na Academia de Polícia Militar, em Natal, até o dia 3 de maio de 2018 quando passou a cumprir prisão domiciliar.



O advogado de Alves, Marcelo Leal, disse que seu cliente já foi solto na manhã desta sexta (13). No pedido, a defesa alegou excesso de prazo na prisão do ex-ministro.



Henrique Alves chefiou o Ministério do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer.