Jungmann pede explicações a PF sobre inquérito contra professor da UFSC

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, pediu esclarecimentos à Polícia Federal (PF) esclarecimentos sobre o inquérito contra o professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Aureo Mafra de Moraes.

Na última quarta-feira, professores do Departamento de Jornalismo divulgaram um manifesto criticando "atos de agentes públicos, neste caso da Polícia Federal/SC, que ferem dois direitos fundamentais tão duramente consagrados na constituição: a liberdade de expressão (direito à opinião) e a autonomia universitária".

O texto alega que Moraes "está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal por ter participado, na condição de chefe de gabinete do reitor, da homenagem feita a Luiz Carlos Cancellier de Olivo, por ocasião da celebração dos 57 anos da UFSC".

Olivo cometeu suicídio no ano passado, após ter sido alvo da Operação Ouvidos Moucos, que investiga supostos desvios de recursos destinados a cursos da educação a distância da universidade. Antes de se matar, ele escreveu uma carta na qual criticava a forma como a investigação foi feita.

Segundo os professores da UFSC, após ser intimado pela PF, Áureo foi pressionado a identificar os estudantes, docentes e técnicos administrativos que participaram do evento e protestaram contra o que consideram abuso de autoridade de partes dos agentes públicos.

"Estamos de acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que, em nota pública sobre o episódio, escreveu: ‘A autonomia universitária, resguardada pela Constituição Federal, tem sido desprezada, e aqueles que deveriam fazer cumprir a lei e garantir os direitos expressos na Carta Magna brasileira, lançam mão de artifícios para intimidar, cercear e tentar impor um regime ao qual a Universidade não irá jamais se curvar.’.



Outros casos

Em nota, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública informou que a solicitação à PF foi feita com o intuito de "acompanhar sua evolução e preservar o melhor cumprimento das regras legais". Porém, segundo o manifesto dos professores, a atuação da PF no caso do professor Aureo não é um caso isolado.