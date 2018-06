Jungmann afirma liberação de R$50 mi para combate ao crime em Minas Gerais

Do total, R$15 milhões serão disponibilizados imediatamente; o recurso é proveniente de emendas parlamentares

O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira (6) que deve liberar R$ 50 milhões em recursos destinados ao combate à violência em Minas Gerais. A região enfrenta ataques de facções criminosas que estão depredando bens e prédios públicos.



O anúncio foi feito pelo ministro após reunião na presidência da Câmara dos Deputados. A verba foi reivindicada por parlamentares mineiros. De acordo com Jungmann, do total do valor, R$15 milhões serão liberados imediatamente e os outros R$ 35 milhões posteriormente. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares.



Os ataques a ônibus começaram a ser registrados no último domingo (3). Em apenas dois dias da semana foram incendiados 24 ônibus, duas agências bancárias, um caixa eletrônico de autoatendimento, uma delegacia e uma unidade de Registro de Eventos de Defesa Social (Reds), da PM, além de prédios públicos.



Vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) afirmou que verba será utilizada primeiramente na região do Triângulo Mineiro, considerada a mais afetada pelos ataques. Ele afirmou que um outro pedido dos parlamentares pede a liberação de R$ 57 milhões para compra de cerca de 650 viaturas policiais.



*Com informações da Agência Brasil