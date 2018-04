Trânsito é alterado no DF para julgamento de Lula

Desvios serão feitos no centro da capital nesta quarta-feira (4) por causa de manifestações durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente; cerca de 10 mil manifestantes deverão participar dos atos

Os órgãos de trânsitos do Distrito Federal irão promover desvios nas principais vias da capital nesta quarta-feira (4). A justificativa é de que várias manifestações estão marcadas para ocorrerem na cidade durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



As alterações ocorrerão na altura do Buraco do Tatuí ( ligação entre a L2 Sul e a L2 Norte). Quem vier do Eixo Monumental sentido Museu Nacional, pela via S1, terá o acesso interrompido logo antes da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, podendo acessar a L2 Sul.



No sentido contrário, quem vier da L2 Norte poderá acessar a N1 na direção do Teatro Nacional. Já o acesso ao Eixo Monumental via L4 Norte estará interditado. De acordo com os organizadores, são esperadas pelo menos 10 mil manifestantes de cada movimento.