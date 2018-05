Juízes estaduais representam 88% entre os ameaçados no Brasil

Levantamento da CNJ identificou que 110 magistrados foram intimidados contra sua segurança em 2017

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou nesta segunda-feira (21) um estudo que apontou haver 110 juízes em todo o Brasil que sofreram algum tipo de ameaça em 2017. A proporção é de 6 em cada 1.000 magistrados. Entre eles, a grande maioria trabalham em um tribunal estadual - 88%.



No estudo, foi considerada ameaça qualquer intimidação que levou a alguma medida de segurança pelo Poder Judiciário. Entre elas, estão manifestações em rede social, recado passado diretamente ao magistrado, ou até mesmo uma reação agressiva durante audiência. Em 65% dos casos o juiz conhece o potencial responsável pela possível agressão.



Além dos juízes estaduais, há 7 magistrados que atuam em órgão do Trabalho, 4 da área Eleitoral e 2 da Federal.



De acordo com a pesquisa, todos os juízes estavam sobre proteção de autoridades. A maioria, 45%, possui reforço de segurança e 35% tem escolta total. A média do período de acompanhamento de seguranças é de dois anos e meio. Em 21% dos casos, a escolta já é realizada há mais de cinco anos.



Entre os magistrados ameaçados, 31% usa veículo blindado e 15% colete de balas. Casos extremos como a solicitação de lotação de tribunal foi solicitada em apenas 4 casos.