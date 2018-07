Juiz do TJ-RJ condena jovens por protestos contra gastos na Copa de 2014

Manifestantes foram condenados por formação de quadrilha ou bando e por corrupção de menores; eles poderão recorrer em liberdade

O juiz Flavio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), condenou nesta terça-feira (17) os jovens que participaram em 2013 e 2014 dos protestos no Rio de Janeiro contra a realização da Copa do Mundo a sete anos de prisão.



Os 23 jovens foram condenados por formação de quadrilha ou bando e por corrupção de menores. Itabaiana não determinou a prisão preventiva e permitiu que os condenados recorram em liberdade.



Eles foram acusados de planejar e realizar protestos violentos contra os gastos da Copa.



O advogado João Tancredo, que defende dois dos condenados, considerou que a decisão já era esperada, pelo perfil do juiz ao longo do processo, segundo a Agência Brasil.



Segundo Tancredo, a história demonstrou que os manifestantes estavam certos ao denunciarem os excessos e a corrupção nas obras da Copa, posteriormente comprovados pela Lava Jato. O advogado disse que vai recorrer da decisão.