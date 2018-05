Juiz define multa de R$ 100 mil por hora contra bloqueio de caminhoneiros

A paralisação foi aprovada pelas entidades na última sexta-feira (18), a partir das 6h, contra o aumento no preço do diesel. De acordo com a Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), o combustível corresponde a 42% dos custos, sendo necessária a insenção para as empresas do ramo.



Antes de deflagrarem a paralisação, as enti dades aguardavam da Casa Civil da Presidência da República uma resposta ou alternativa sobre a isenção. Com a negativa do Executivo, a manifestação foi marcada.





Reação

Em nota divulgada neste domingo (20), o Neste domingo (20), o presidente da ABCam, José da Fonseca Lopes, enviou carta aos caminhoneiros pedindo manifestação pacífica e sem interrupção das rodovias.



"V enho a público expressar a nossa preocupação para que estas manifestações ocorram de forma pacífica e, principalmente, tranquila. Não precisamos fechar estradas, colocar fogo em pneus ou até mesmo pôr em risco o patrimônio de terceiros", escreveu.

O juiz Marcos Josegrei da Silva, da Justiça Federal no Paraná, proibiu que caminhoneiros bloqueiem totalmente as rodovias federais do estado em paralisação nacional prevista por entidades representativas da categoria nesta segunda-feira (21). Na decisão, ele define uma multa de R$ 100 mil por hora a quem descumprir a regra.A proibição atende a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para impedir o ato. O órgão alegou que haveria prejuízos "incomensuráveis" com a possível obstrução das estradas. No entanto, a manifestação será admitida em "meia pista", caso a via seja dupla.Outra liminar, concedida pela concessionária CCR Nova Dutra prevê multa de R$300 mil caso haja bloqueio de rodovias em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.