José Agripino vira réu em ação penal no STF

Segundo PGR, senador recebeu R$ 1 milhão em propina

O senador José Agripino Maia (DEM-RN) se tornou réu em processo por corrupção, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. A decisão foi tomada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, acolhendo denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).



De acordo com a PGR, o senador foi citado em um depoimento de delação premiada de um empresário do Rio Grande do Norte, que o acusou de receber aproximadamente R$ 1 milhão em contrato de inspeção veicular entre uma empresa privada e o governo do estado, em 2010, durante a gestão da ex-governadora Rosalba Ciarlini.



O ministro Celso de Mello entendeu que há indícios mínimos para abertura do processo criminal, como depósitos de valores em espécie na conta do parlamentar. A defesa do senador Agripino negou a prática dos crimes durante o processo.



Agripino já havia sido réu em processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela suposta participação em um esquema envolvendo a construção da Arena das Dunas, sede da Copa do Mundo de 2014 em Natal. Conforme a PGR, o senador teria usado sua influência política para liberar créditos que se encontravam travados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em favor da construtora OAS, responsável pela obra. O prejuízo foi de R$ 77 milhões aos cofres públicos.

*Com informações da Agência Brasil