Surto de sarampo já soma 500 casos em Roraima e no Amazonas

Quase 500 casos de sarampo foram registrados nos estados do Amazonas e de Roraima em 2018. O surto na região colocou em alerta autoridades estaduais e o Ministério da Saúde.

Até agora, foram confirmados 263 casos de sarampo no Amazonas e há 1.368 ainda sob suspeita. Segundo o Ministério da Saúde, 82% das ocorrências foram registradas em Manaus.

Em Roraima, os casos confirmados chegaram a 200, com 177 em investigação.mas foram registradas duas mortes em decorrência da doença. No estado, a disseminação do sarampo é associada à chegada de venezuelanos, vindos fugindo do país natal.