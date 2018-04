Isolamento marca primeiro dia de Lula preso

Café da manhã



Lula tomou o primeiro café da manhã na prisão por volta das 8h. Cerca de 15 minutos antes, a empresa responsável pela entrega das marmitas dos detentos chegou à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula cumpre pena.



O café da manhã, segundo a Polícia, é o mesmo para todos os detentos. Lula recebeu um pão com manteiga, café com leite e uma fruta. Está é a única refeição da manga a que o ex-presidente tem direito. Por dia são ao todo quatro refeições.



Por determinação do juiz federal Sérgio Moro, que executou a pena, Lula ficará em uma sala no quarto andar da sede da Polícia, que foi transformada em uma cela maior para receber o ex-presidente. A cela tem 12 metros quadrados, uma janela, banheiro privativo, uma cama e uma mesa. Não há grades como nas celas comuns. Lula terá direito a duas horas de banho de sol por dia, uma a mais que os demais presos.







O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará isolado no primeiro dia do cumprimento de sua pena na sede da Polícia Federal em Curitiba.Como é domingo, Lula não terá como receber visita dos advogados, que só podem ver o ex-presidente a partir de amanhã. Durante as visitas, será permitido aos defensores levar itens de alimentação e higiene pessoal ao ex-presidente.O benefício da cela maior e o banho de sol ampliado resultaram em uma diferenciação ao ex-presidente. Diferentemente dos demais presos, que se encontram no banho de sol e podem até conversar entre si, Lula estará isolado dos demais detentos. Só poderá conversar quando receber visitas.