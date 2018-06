Inscrições para o SISU começam amanhã

O sistema vai oferecer 57.271 vagas em 86 universidades públicas

Os estudantes que desejam concorrer à uma vaga em instituições públicas através do SISU (Sistema de Seleção Unificada) já podem consultar os cursos disponíveis no site do sistema. As inscrições para o segundo semestre começam nesta terça-feira (12) e vão até sexta-feira (15).



Segundo o MEC (Ministério da Educação), o sistema vai oferecer 57.271 vagas em 86 universidades públicas, sendo oito estaduais, uma municipal, 59 federais, dois centros tecnológicos 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades.



Os interessados devem ter prestado a edição de 2017 do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e obtido uma nota acima de zero na redação.



O candidato deverá escolher até duas vagas, por ordem de preferência, no site do SISU, sendo possível mudar as opções durante todo o período de inscrições.



O resultado da chamada regular está previsto para o dia 18 de junho.