Inscrições para o Fies começam nesta segunda-feira

Processo seletivo do segundo semestre disponibiliza 155 mil vagas

As inscrições para a edição do segundo semestre do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) começam nesta segunda-feira (16) e seguem até o dia 22 de julho. São 155 mil vagas, sendo 50 mil delas para contratos de financiamento a juro zero.



O programa é destinado a estudantes que participaram do Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e não zeraram na redação.



O resultado da seleção será divulgado no dia 27 de julho, data que também é aberta a completação da inscrição.



O programa, que tem diferentes modalidades, oferece uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.



A modalidade juro zero, por exemplo, é destinada a estudantes quem comprovar renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos (R$ 2,8 mil). O financiamento mínimo é de 50% do curso, num limite máximo semestral de R$ 42 mil.



Outras duas modalidades, chamadas de P-Fies, destinam-se a estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos (R$ 4,7 mil).



Inscrição



Para se inscrever é preciso acessar o sistema de seleção no site do Fies.