Inscrições para o Encceja terminam nesta sexta-feira

Mais de 1 milhão de participantes já foram registrados pelo Inep

As inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) deste ano podem ser feitas até às 23h59 desta sexta-feira (27). As provas serão realizadas no dia 5 de agosto. A participação é voluntária e gratuita. O sistema de inscrição pode ser acessado na página do Encceja na internet.



O exame concede certificação aos jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. De acordo co informações do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), já foram registradas mais de 1 milhão de inscrições, sendo 196,4 mil para o ensino fundamental e 824,7 mil para o ensino médio. Em 2017, houve 1,5 milhão de inscritos.





Para obter a comprovação de conclusão do ensino fundamental, os participantes devem ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Quem busca a certificação do ensino médio tem que ter, no mínimo, 18 anos completos.



Os resultados do Encceja permitem a emissão dos dois documentos - certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio - para o participante que conseguir a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação.