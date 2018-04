Inscrições para o Encceja começam hoje

Para obter a comprovação de conclusão do ensino fundamental, os participantes devem ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Quem busca a certificação do ensino médio tem que ter, no mínimo, 18 anos completos.



Os resultados do Encceja permitem a emissão dos dois documentos - certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio - para o participante que conseguir a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação.



*Com informações da Agência Brasil

As inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) deste ano serão abertas às 10h de desta segunda-feira (16) e seguem até o dia 27 de abril. As provas serão realizadas no dia 5 de agosto.A participação é voluntária e gratuita. O sistema de inscrição pode ser acessado na página do Encceja na internet.O exame concede certificação aos jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.