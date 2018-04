Inep registra mais de 2,5 mi pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem

Também pode solicitar isenção o participante que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Neste ano, também são isentos os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do ano passado, que tenham atingido a nota mínima do exame.

A isenção pode ser requerida por estudantes que estejam no curso da última série do ensino médio em escolas da rede pública este ano. Além disso, pessoas que cursaram todos os anos do ensino médio na rede pública, ou tiveram o auxílio de bolsa integral para cursar o período em escolas privada e puderem comprovar a renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, também terão direito.