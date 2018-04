Inep divulga resultado de quem obteve isenção na taxa de inscrição

O resultado do recurso será divulgado em 5 de maio, a dois dias do início das inscrições.

A isenção é válida para estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio neste ano em escola da rede pública, ou que tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública (ou como bolsista integral na rede privada). A renda per capita familiar tem de ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio.



Também tem isenção o participante que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).



As inscrições do Enem, inclusive para quem pediu isenção, serão abertas no dia 7 de maio e seguem até o dia 18 do mesmo mês.



A prova será aplicada nos dias 4 e 11 de novembro.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta segunda-feira (23) o resultado dos candidatos que tiveram direito a isenção da taxa de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano.O instituto informou que 3,8 milhões de pessoas solicitaram dispensa do pagamento de R$ 82, que dá o direito a participar do exame. A informação está disponível no portal da prova Os candidatos que tiveram o pedido negado devem apresentar novos documentos até o próximo domingo (29) para tentar garantir o benefício.