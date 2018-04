Inep barra 13% dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem

24.04.2018 08:01

Quem teve o pedido reprovado pode apresentar recurso até domingo (29)

Cerca de 13% – ou 500.513 – dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2018 foram rejeitados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (23). Ao todo, foram recebidas 3.818.663 solicitações – das quais 87% (ou 3.318.149) tendo sido deferidos.



O total de aprovações pode subir, diz o Inep, após o período de recursos, também aberto na manhã desta segunda.



Quem teve a solicitação de isenção ou a justificativa de ausência reprovada terá direito a entrar com recursos até 23h59 (Horário de Brasília) do dia 29 de abril. Para entrar com recurso, é preciso informar CPF e senha cadastrada. Todos os interessados em fazer o Enem, com solicitações aprovadas ou não, deverão fazer a inscrição entre 7 e 18 de maio.



Pode solicitar isenção quem: está cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar; atingiu nota mínima para certificação do ensino médio nas áreas para as quais se inscreveu no Encceja 2017; cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada; está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda; e tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.



O resultado do recurso será divulgado em 5 de maio. Quem teve a isenção aprovada já está liberado do pagamento da taxa, mas deve fazer a inscrição normalmente entre 7 e 18 de maio.