Ações no exterior sobem após decretação de prisão de Lula

O iShares MSCI Brazil é um ETF (Exchange Traded Fund) composto pelos papéis de maior peso no Ibovespa, que é o índice de referência no Brasil. A negociação desse instrumento financeiro é feita no exterior e não só no horário do pregão tradicional, que encerrou às 17h, o que faz com que seja demandado por investidores que querem tirar proveito de uma determinada notícia que é divulgada após o fechamento da Bolsa.

A rejeição do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, na noite de quarta-feira, e um clima mais favorável no mercado externo fizeram o Ibovespa, principal índice de ações do mercado local, fechar em alta de 1,01% aos 85.209 pontos. Já o dólar comercial fechou praticamente estável (+0,04%), cotado a R$ 3,342, em um cenário de valorização da moeda americana no exterior.