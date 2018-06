Incra revoga a redução da área do Quilombo de Mesquita

Quilombo fica na Cidade Ocidental (GO), região do Entorno de Brasília

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) revogou nesta quarta-feira (20) a resolução que permitiria a redução do território do Quilombo Mesquita. A área fica na Cidade Ocidental (GO), região do Entorno de Brasília.

No mês passado, o Conselho Diretor do Incra aprovou um requerimento de redução de 4,2 mil para 971,4 hectares na área onde vivem os descendentes de quilombolas. O Ministério Público de Goiás notificou o órgão, alegando que a resolução desconsiderava os relatórios estudos feitos pelo próprio órgão e ignorava a vontade da maioria da comunidade.

A nova resolução com a exclusão dos artigos referentes à possibilidade de redução do quilombo será publicada na edição de amanhã (21) do Diário Oficial da União.