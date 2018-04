Incêndio em penitenciária deixa pelo menos 5 presos mortos

O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Além disso, o juiz da Vara de Execuções Criminais também foi acionado para ir até o local.



As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Um incêndio, que começou na madrugada desta quinta-feira (5), na Penitenciária Estadual de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, causou a morte de pelo menos cinco detentos e ferimentos em outras nove pessoas, entre elas um agente penitenciário.De acordo com Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários), o fogo começou por volta das 3h30 e atingiu parte dos pavilhões 1 e 2, onde ficam os 165 presos do regime semiaberto.A identidade das vítimas ou o estado de saúde dos feridos não foi informada.